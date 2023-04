Traffico di droga tra la Calabria e Palermo, i nomi degli arrestati

La cocaina veniva stoccata in Calabria e portata da corrieri in Sicilia. Il traffico di droga è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Palermo che hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, nei confronti di 21 persone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

I nomi degli arrestati nell’operazione antidroga tra la Calabria e Palermo:

Giuseppe Barbaro, 43 anni di Platì (Reggio Calabria)

Pasquale Barbaro, 33 anni di Platì (Reggio Calabria)

Giuseppe Fascella, 51 anni di Palermo

Salvatore Fascella, 51 anni di Palermo

Veronica Cusimano, 43 anni di Palermo

Salvatore Orlando, 60 anni di Palermo,

Denise Vincenza Bonanno, 33 anni di Palermo,

Antonino Pilo, 32 anni di Palermo,

Enzo Logioia, 53 anni, Castelnuovo Scrivia (Al)

Rocco Pizzinga, 48 anni di Casignana (Reggio Calabria)

Francesco Reitano, 47 anni di Catania

Gaetano Capizzi, 53 anni di Palermo

Maria Rosa Cardinale, 45 anni di Palermo

Giuseppe Cusmano, 53 anni di Palermo

Mariella Di Majo, 47 anni, di Mazara del Vallo

Maddalena Fascella, 57 anni di Palermo

Alessandro Genuardi, 44 anni di Palermo

Giovanni Mirabella, 43 anni di Catania

Mario Vito Orlando, 58 anni di Palermo

Gaspare Sanseverino, 50 anni di Villabate (Palermo)

Uno degli indagati non è stato rintracciato

Aziende, veicoli, terreni e un appartamento sotto chiave

Sono state sequestrate le ditta individuali Eurocaffè di Giuseppe Barbaro con sede a Platì (Reggio Calabria), la dolciaria pasticceria e gelateria Marconi srls con sede a Platì (Reggio Calabria) intestata a Pasquale e Giuseppe Barbaro, Sava Fruits srls con sede a Melicucco (Reggio Calabria), 11 veicoli, 12 terreni nel comune di Bovalino (Reggio Calabria) e un appartamento a Palermo.

I percettori di reddito di cittadinanza

I percettori del reddito di cittadinanza sono Giuseppe Fascella, Salvatore Fascella, Veronica Cusimano, Giuseppe Cusimano, Mariella Di Majo, Maddalena Fascella.