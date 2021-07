Parte dalla Cala il progetto "Vele spiegate per la fibromialgia"

Al via stamani dalla Cala, presso la House Boat realizzata dalla Lega Navale Italiana Palermo, una veleggiata di due giorni a bordo dell’imbarcazione Comet 45S “Quattrogatti" con lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini di alcuni comuni della costa settentrionale dell'isola, su questa patologia. All'iniziativa "Vele spiegate per la fibromialgia" ha partecipato l'assessore Paolo Petralia Camassa. “Ho espresso apprezzamento a nome di tutta l'Amministrazione - ha dichiarato Camassa - per questa importante campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Aisf, insieme alla Lega Navale Italiana sezione di Palermo, in un contesto, quello della Cala, reso straordinariamente accessibile e sempre più punto di riferimento per la comunità palermitana".

Gallery