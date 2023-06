Cala, bambino di 8 anni si sente male mentre gioca in strada: portato in ospedale in codice rosso

L'improvviso malore, la grande paura, i soccorsi difficili, il sospiro di sollievo. C'è tutto questo nella cronaca dei fatti che ieri pomeriggio hanno visto per protagonista un bambino di 8 anni. Il piccolo stava giocando a calcio con degli amici in piazza Tavola Tonda, nella zona della Cala, nel cuore del rione San Pietro - tra erbacce e rifiuti vari - quando è stato colto da una crisi allergica. Un punto, quello - dice chi conosce bene la strada - "in cui ogni giorno decine di bambini giocano a pallone o si ritovano per passare del tempo all'area aperta".

Dopo il malore, senza perdere tempo, la madre si è messa in moto per accompagnare il figlio in ospedale. "Ma la nostra auto è rimasta bloccata: a quell'ora diverse strade erano chiuse al traffico perché in concomitanza c'era il Pride - racconta la mamma a PalermoToday -. Ho implorato aiuto a polizia e vigili che erano lì e loro hanno subito fatto intervenire un'ambulanza che sostava nei paraggi per le manifestazione che era in corso di svolgimento. Appena i sanitari hanno visto le condizioni di mio figlio hanno capito che non c'era tempo da perdere: aveva gli occhi gonfi, al punto che era quasi irriconoscibile, e delle bolle nelle gambe. Da lì ricordo la corsa per trasportare il bambino in ospedale, dove è arrivato in codice rosso. Là gli sono stati diagnosticati iperemia e cheratocongiuntivite. Ci hanno spiegato che il malore è dovuto al contatto con delle erbacce".

Il piccolo dovrà ora seguire una terapia a base di cortisone. "Per fortuna sono stati scongurati guai seri - conclude la mamma -. Purtroppo in quella villetta di piazza Tavola Tonda, oltre alle erbacce, ci sono tanti rifiuti gettati per terra e urina". Ovvero i resti delle "notti brave", considerato che quella è una zona calda della movida del centro.

"Si tratta di un luogo purtroppo sporco, non curato e con dimensioni dell'erba anomala abbastanza alta - attacca Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione -. Adesso mi sto attivando per chiedere subito il diserbo all'assessore all'Ambiente e alla Reset. La strada va pulita con urgenza: se non se si effettua una bonifica con programmazione quest'area è condannata a diventare una discarica. Purtroppo questa è una diatriba che va avanti da anni. Infatti l'area, aperta a tutti, è priva di recinzione e sembrerebbe sia per una parte del Comune e per la restante di privati che non intervengono con solerzia, e alla fine a rimetterci sono i residenti o i bambini come in questo caso".