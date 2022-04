I rincari non tolgono il record al bar di Alia, il caffè più economico d'Italia ora costa 30 centesimi

Il caffè più economico d'Italia? Si può prendere ancora ad Alia. E adesso se n'è accorto anche il Corriere della Sera che dedica un articolo al bar di Giuseppe Perrone, nel piccolo comune in provincia di Palermo. Il prezzo dell'espresso, nel locale di via Garibaldi, resta irrisorio anche in tempi di rincari record ed oggi per una tazzina si pagano 30 centesimi, non più 20 come nel 2014 raccontò PalermoToday.

Da 20 lire a 30 centesimi in 60 anni

Il caffè macchiato costa 40 centesimi, freddo 60, corretto 80 e per un cappuccino basta un euro. "Il bar-pasticceria Perrone - scrive il Corriere - ha il caffè più economico d’Italia fin dalla sua apertura, nel 1960". A spiegare il perché al quotidiano nazionale con sede a Milano è la ragazza che serve dietro al banco: "Mio nonno ha sempre adottato questa politica: caffè economicissimo per attirare i clienti. – Nel 1960 lo vendevamo a 20 lire, che nei decenni sono diventate 300. Nel momento del passaggio all’euro il cambio avrebbe portato a 17 centesimi, arrotondammo a 20. E così fino al 2020. Poi l’asporto in pandemia ci ha costretto ad aumentare di un poco i prezzi, ché tra palette, bicchierini e bustine di zucchero era davvero difficile stare nei costi".