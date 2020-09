Cadono calcinacci da un balcone nella zona via Imera, giovane resta ferito

Cadono calcinacci dal balcone di un'abitazione nella zona di via Imera e finiscono addosso a un giovane. Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso ieri pomeriggio in via Mario Muta e portato con un'ambulanza del 118 all'ospedele Villa Sofia. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e transennato l'area.

Il giovane, secondo le prime informazioni, è stato colpito dai calcinacci alla spalla e a un braccio. Le sue condizioni però non desterebbero preoccupazione. In via Mario Muta sono arrivate anche le volanti di polizia per un primo intervento e le pattuglie della polizia municipale per intimare al proprietario dell'immobile di avviare i lavori e rimuovere ogni parte pericolante.