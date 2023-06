Un angolo dei Quattro Canti si sbriciola davanti ai turisti, intervengono i vigili del fuoco

Si sbriciola, per fortuna solo in minima parte e senza conseguenze per i passanti, uno dei monumenti simbolo di Palermo. Stamattina alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che è stata segnalata la caduta di calcinacci da un angolo dei Quattro Canti. A perdere un piccolo pezzo il cornicione della facciata del cantone occidentale dove è presente la statua di Filippo II, la prima a destra provenendo da piazza Verdi.

I pompieri sono arrivati in piazza Vigliena, osservati da curiosi e turisti, con un'autoscala grazie alla quale hanno individuato il punto del distacco. Sul posto anche agenti della polizia municipale e un tecnico del Comune con il quale si è deciso di transennare l'area che si trova sotto al punto dal quale sono venuti giù frammenti d'intonaco. Adesso dovranno essere valutate le condizioni dell'intero complesso monumentale che anticamente divideva Palermo in quattro mandamenti.