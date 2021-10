Ballarò, cadono calcinacci dalla chiesa dell’Origlione e finiscono sulle auto parcheggiate

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il timpano della facciata principale dell’edificio sacro. A provocare la caduta, secondo il personale del 115, potrebbe essere stato un fulmine. La piazza è stata temporaneamente chiusa al traffico

Auto parcheggiate a Ballarò e investite da una “pioggia” di calcinacci. E successo oggi in piazza dell'Origlione dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la facciata principale della chiesa dell’Origlione e rimuovere le parti pericolanti del timpano. A provocare il distacco, secondo il personale del 115, potrebbe essere stato un fulmine che ha colpito la parte più alta dell’edificio sacro.

Terminata la prima fase dell’operazione dei vigili del fuoco, anche con l’ausilio dei tecnici dell’ufficio Centro storico del Comune e dei droni in dotazione al Nucleo sistema aeromobili pilotaggio remoto, è stata disposta la chiusura temporanea del traffico per evitare incidenti. L’area, fanno sapere dal Comando, è stata delimitata dalle squadre di operai della Rap.