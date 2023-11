Via Roma, si accascia per un malore e muore 3 giorni dopo: il fratello autorizza la donazione degli organi

Quando sono intervenuti i vigili urbani si era pensato che avesse avuto un incidente, che qualcuno lo avesse investito in via Roma. A provocarne la caduta, invece, sarebbe stato un malore che alla fine non gli ha lasciato scampo. Si è conclusa la scorsa notte la procedura di accertamento di morte cerebrale per Roberto Villari, 68 anni, soccorso sabato mattina in via Roma e portato in ospedale al Civico dov'è entrato in codice rosso. La tragedia si è trasformata poi in un atto di amore con la donazione degli organi che serviranno a salvare altre vite.

L'uomo si è accasciato sul marciapiede all'incrocio con via Pola, all'altezza del supermercato Lidl. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale che si sono fermati per prestare i primi soccorsi al 68enne e richiedere l'intervento urgente di un'ambulanza per portarlo in ospedale.

Già al suo ingresso i medici avevano trovato un quadro clinico abbastanza delicato, decidendo per il trasferimento nel reparto di Rianimazione di Villa Sofia. Le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle ore sino a quando i sanitari, al termine di un monitoraggio costante, si sono resi conto che non c'era più niente da fare. Il fratello della vittima, con un gesto di grande altruismo, ha autorizzato la struttura ospedaliera a prelevare gli organi. Le procedure sono tutt'ora in corso e dovrebbero completarsi entro la giornata.

Secondo quanto accertato dal medico legale, che ha eseguito l'ispezione cadaverica, la caduta sarebbe stata provocata da un picco pressorio, compatibile con il quadro clinico del 68enne, che avrebbe determinato un'emorragia cerebrale. Da qui la caduta sul marciapiedi diventata fatale.