Tragedia alla Cala: si sente male, finisce in mare con la bici e muore

Un uomo di circa 60 anni è morto oggi pomeriggio alla Cala, finendo in mare con la bici in seguito a un malore. La vittima non è stata ancora identificata. L'uomo stava percorrendo il lungomare, quando all'improvviso si sarebbe sentito male e avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo nello specchio d'acqua che si trova all'altezza del Centro velico siciliano.

Diverse persone presenti, tra cui alcuni pescatori, si sono accorti di quanto accaduto e hanno fatto scattare i soccorsi, ma senza successo. Sul posto sono successivamente intervenuti carabinieri, polizia, guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo caduto in mare è stato riportato sul pontile, per circa un'ora i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma il cuore del sessantenne aveva già cessato di battere.