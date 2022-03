Incidente al cimitero dei Rotoli: cade dentro una tomba, trasportato in ospedale

Incidente al cimitero dei Rotoli. Un uomo è caduto dentro una tomba gentilizia mentre stava pulendo la sepoltura e cambiando i fiori. Ha messo il piede sulla lapide che improvvisamente è andata in frantumi. L'uomo è così finito dentro la tomba dopo un volo di alcuni metri.

E' successo questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrerlo e tirarlo fuori dal loculo. Poi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Si temeva il peggio ma non è in pericolo di vita. "Ha riportato solo lievi ferite - hanno riferito dagli uffici dei vigili del fuoco - ed è stato poi trasportato in ospedale per degli accertamenti".