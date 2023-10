Cade un pezzo di cornicione, colpito un turista al bar: è ricoverato

Era seduto in un bar con alcuni amici in una delle strade più battute della movida in città, quando all'improvviso è stato colpito da un pezzo di cornicione caduto da un palazzo. E' accaduto a un turista americano, di 32 anni, in via Alessandro Paternostro, una traversa di corso Vittorio Emanuele.

Dopo l'accaduto, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico in codice giallo con un trauma cranico. In ospedale, il 32enne è stato ricoverato e lì sono stati effettuati gli esami per accertare eventuali danni alla testa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Indagini sono in corso sull'episodio.