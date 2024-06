Cade in una buca e chiede i danni, ma il giudice gli dà torto e lo condanna a pagare Comune e Rap

Ha citato in giudizio Comune e Rap dopo essere finito in ospedale per una caduta dal marciapiede per una buca "non segnalata e coperta dalla spazzatura", ma alla fine si è trovato a dovere pagare le spese legali sostenute dall’Amministrazione e della società partecipata. Il giudice onorario di pace della terza sezione civile del tribunale di Palermo, Gabriele Leone, ha respinto la richiesta di risarcimento danni da 23 mila euro avanzata da un uomo, oggi settantenne, che 7 anni fa aveva riportato alcune lesioni dopo l'incidente avvenuto mentre camminava in via Telesino, in zona Uditore.

Dopo il ricovero al Policlinico e la visita, il medico aveva accertato un periodo di invalidità temporanea di 40 giorni, più altrettanti di invalidità permanente, e un danno biologico pari all’8%. Dopo essersi costituito in giudizio, il Comune ha chiamato in causa la Rap nella qualità di affidataria della gestione dei servizi di manutenzione delle strade. Durante la fase istruttoria è stato anche ascoltato un testimone che ha confermato di aver visto il pedone camminare sul marciapiede, nella direzione opposta alla sua, facendo zigzag tra le altre buche presenti ma ricoperte con l'asfalto.

In un secondo momento è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio per chiarire se le lesioni riportate fossero riconducibili all’incidente, se le stesse avessero determinato periodi di inabilità temporanea e permanente e se le spese mediche sostenute fossero congrue. La perizia è stata depositata a dicembre dello scorso anno, prima dell’udienza fissata per la discussione e la decisione del tribunale che alla fine ha dato ragione al Comune e alla Rap. Secondo il giudice onorario di pace, infatti, alcune circostanze avrebbero fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dell'amministrazione pubblica perché apparse "sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell’attore".

“Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali - scrive il giudice - non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell’ente proprietario della stessa, nel senso che eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili”. In primis lo sfortunato cittadino caduto abitava lì vicino e dunque avrebbe dovuto conoscere lo stato dei luoghi. A conferma di ciò anche quanto dichiarato da un testimone che aveva visto l’uomo, in pieno giorno e con buone condizioni di visibilità, mentre cercava di schivare le altre buche e dunque, se avesse adottato le necessarie cautele, non sarebbe caduto né si sarebbe procurato quelle lesioni.

Alla luce di quanto emerso il giudice ha respinto la domanda risarcitoria condannando il cittadino a pagare circa 7 mila euro per pagare le spese legali di Comune e Rap. L'avvocato del settantenne ha già annunciato che impugnerà la sentenza.