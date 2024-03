/ Via Salvatore Cimino

Termini, si ribalta la barella durante le dimissioni dall'ospedale e batte la testa: morta un'anziana

I figli di una 87enne di Trabia hanno sporto denuncia per il decesso della madre che era andata in ospedale per un problema renale. Il trasporto a casa era stato affidato a un’associazione privata. La Procura di Termini ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro della salma