Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto oggi pomeriggio nella spiaggia di Trappeto. Non si sa se si tratta di un uomo o una donna, date le condizioni del cadavere. Secondo una prima ipotesi potrebbe essere stato portato a riva delle onde. Non è escluso che possa essere un migrante vittima di una traversata finita in tragedia. Il corpo indossava un giubbotto di salvataggio di colore arancione. Sull'episodio stanno indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli uomini della capitaneria di porto.