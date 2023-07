Cadavere a Reggio Emilia, le figlie di Impellizzeri: "Per noi un fulmine a ciel sereno"

"Le figlie del signor Impellizzeri non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione per eventuali sottoposizioni all'esame del dna. Al momento c'è stato comunicato che verrà eseguito un accertamento tecnico irripetibile, cioè l'esame autoptico sui resti ritrovati, per chiarire le cause della morte. Da quel che comprendiamo gli inquirenti comunque non hanno molti dubbi sull'identità del cadavere". Lo dice all'Ansa l'avvocato Giuseppe Accardo, legale di Eleonora Chiara e Alessia Impellizzeri, le figlie di 30 e 33 anni di Gaetano Impellizzeri, scomparso dalla Sicilia nel 2014 e trovato morto in provincia di Reggio Emilia.

Della vicenda si è occupata più volte la trasmissione Chi l'ha visto alla quale sono giunte diverse segnalazioni anche recenti di avvistamento di Impellizzeri, che viveva a Isola delle Femmine. "Per noi la notizia del ritrovamento è stata un fulmine a ciel sereno - dicono le ragazze -. Non sapevamo neppure che ci fossero ancora indagini in corso sulla sparizione di mio padre".

Impellizzeri si era allontanato da Alcamo per raggiungere Bergamo a febbraio del 2014 per incontrare un concessionario di auto in vista dell'apertura di un autosalone a Carini. Di lui, però, si era persa ogni traccia.