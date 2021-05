"Ha picchiato e ridotto in fin di vita la convivente", arrestato

In manette un 45enne di Caccamo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'1 maggio l'avrebbe colpita ripetutamente provocandole numerose lesioni ma avrebbe allertato i soccorsi solo nella tarda serata del giorno successivo. La donna è in ospedale in prognosi riservata