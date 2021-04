Caccamo ricorda Roberta Siragusa: villa comunale porta il suo nome

L'Amministrazione cittadina omaggia la diciassettenne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Per l'omicidio è indagato il fidanzato

La villa comunale di via Del Carmine, a Caccamo, da oggi porta il nome di Roberta Siragusa, la diciassettenne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Secondo la Procura a toglierle la vita è stato il fidanzato, Pietro Morreale, che è indagato. Il ragazzo non ha mai confessato, al contrario nega ogni accusa.

Mentre le indagini proseguono, il paese non dimentica la triste sorte toccata a Roberta. Nell'area verde che adesso ha il suo nome campeggia un murale che raffigura un fiore e una farfalla, come emblema di delicatezza ed eleganza. C'è anche una panchina rossa, simbolo della campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio e in favore delle pari opportunità. Alla cerimonia di intitolazione, col coinvolgimento degli alunni delle scuole del paese, era presente la famiglia di Roberta.