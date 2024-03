"Caccamo è… fede, sapori e tradizioni", presente anche l'associazione humanitas di Monreale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi 24 marzo, si terrà a Caccamo la manifestazione "Caccamo è... fede, sapori e tradizioni", organizzata dalla Pro Loco insieme al Comune, a Confartigianato locale e alla parrocchia di San Giorgio, grazie anche al patrocinio dell’Ars e della Regione Siciliana-assessorato Turismo, sport e spettacolo. Un vasto programma, dalle 9 alle 23. Si va, alla riscoperta delle tradizioni pasquali della città con un percorso culturale, artistico, turistico ed enogastronomico tra riti, spettacoli, tradizioni, prodotti del territorio e specialità gastronomiche, tutto nella cornice storica del maestoso borgo medievale.

Gli eventi clou in programma sono i seguenti: "U' signuruzzu a cavaddu", la sacra rappresentazione della passione di Cristo, il concerto "Le sette parole di Gesù sulla croce", a sasizza pasqualora e u panacena, gli sbandieratori e la banda musicale. Tra i vari stand di prodotti enogastronomia, commerciali e artigianali del territorio in via Termitana è presente anche l’associazione "Humanitas, speranza per una zampa" che ha avviato una raccolta fondi per gli amici a quattro zampe per una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno randagismo, oltre alla promozione e alla divulgazione dell’importanza del volontariato in genere.