Cabine telefoniche addio, a Palermo saranno dismesse le ultime 362 postazioni

Poche settimane ancora e uno dei pezzi cult del Novecento andrà definitivamente in archivio. La Tim ha già piazzato gli avvisi sulle postazioni e si appresta a dismettere le ultime 362 cabine telefoniche rimaste a Palermo. A sancire la fine dei telefoni in strada, ormai utilizzati di rado, una delibera dell'Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che consente a Telecom Italia Mobile di rimuovere gli apparati.

La storia delle cabine telefoniche

Una storia che finisce dopo oltre mezzo secolo. Erano gli anni Cinquanta quando la prima cabina telefonica apparve in piazza San Babila, a pochi passi dal Duomo di Milano. Poi a macchia d'olio, il servizio si diffuse in tutta Italia con il boom negli anni Settanta, quando vennero lanciate, in alternativa ai gettoni, le prime schede telefoniche che poi diventeranno un oggetto per collezionisti. L'avvento dei cellulari ha inevitabilmente fatto precipitare l'attività dei telefoni pubblici. E così già dal 2009, Telecom ha iniziato a smantellare gli impianti quando il numero aveva raggiunto quota 103.861.

Se a Palermo è rimasta qualche centinaia di cabine, in tutto il Paese sono ancora attive (per pochi giorni) circa 16 mila postazioni, oltre a quelle in luoghi pubblici e privati a elevata frequentazione (ospedali, caserme, centri di accoglienza, scuole) e alle linee gestite da esercizi commerciali (bar, ristoranti). Qui il link per sapere dove si trovano.

Il perché dell'addio

"Negli ultimi anni - spiegano da Tim - si è assistito a un minore utilizzo delle postazioni di telefonia pubblica, dovuto sostanzialmente alla diffusione sempre più capillare dei telefoni cellulari, degli internet point e soprattutto dei phone center per i cittadini stranieri. Alla luce di questi nuovi modelli di comportamento e di utilizzo dei servizi di telefonia nel Paese, a maggio 2023 l’Autorità di settore, a conclusione della sua verifica, ha stabilito con una delibera che non è necessario continuare a garantire la disponibilità del servizio di telefonia pubblica stradale, nell’ambito degli obblighi del servizio universale".

Cosa succederà

Telecom Italia, seguendo le nuove direttive, potrà dismettere gli impianti stradali, ma dovrà mantenere le postazioni presenti all’interno dei luoghi di rilevanza sociale, in particolare: negli ospedali e nelle strutture sanitarie equivalenti; nelle caserme dove non sia presente il segnale mobile; nelle carceri. Non è chiarissimo che fine faranno le cabine che verranno smontate: "Tim - si legge nella nota della compagnia - sta definendo lo scenario di evoluzione del parco impianti stradali di telefonia pubblica, che vedrà concorrere importanti attività di dismissione con selezionate opportunità di valorizzazione".