La stagione delle cabine a Mondello parte male: "Pagati 3.300 euro per avere spiaggia sporca e disservizi"

L'estate parte tra i disagi tra i cortili delle cabine a Mondello. Sono numerose le lamentele segnalate dagli affittuari che hanno pagato 3.300 euro per la stagione avviata lo scorso 17 giugno e destinata a concludersi il 15 settembre. La Mondello Immobiliare Italo Belga, due giorni fa, ha mandato una lettera di scuse agli abbonati, prospettando una sorta di cronoprogramma per gli interventi ancora da effettuare.

Le proteste degli affittuari

Fatto sta che in teoria tutto avrebbe dovuto essere pronto per domenica scorsa, quando è ufficialmente iniziata la stagione. "Eppure fino a ieri, quando sono state montate, siamo stati senza pedane, con conseguenti difficoltà causate ai disabili e ai bambini. In più la spiaggia è sempre sporca con cicche di sigarette e pezzi di vetro a differenza del lido attrezzato accanto a noi dove la sabbia è pulitissima. I bagni sono nuovi, ma ci stanno ancora lavorando, quello delle donne non è in funzione al momento e per questo ci sono stati riservati un paio di wc degli uomini". A presentare l'elenco delle doglianze è Jessica Lo Iacono, amministratrice del gruppo "Capanne a Mondello forever! W le nostre tradizioni", che conta oltre 1.600 membri su Facebook.

E, parlando a nome di tutta la comunità riunita sul social, Lo Iacono lancia una proposta: "Sarebbe carino, da parte della Italo Belga, che dati i seguenti disagi, che sicuramente non sono dipesi da tale società, facesse in modo di prolungarci la stagione estiva di qualche giorno (solitamente il contratto di noi affittuari di capanne è fino al 15 settembre)".

La lettera di scuse della Italo Belga

Il 19 giugno, la Mondello Immobiliare Italo Belga, prendendo atto delle "numerose segnalazioni pervenute a questo ufficio, circa il mancato completamento dell'allestimento del lido attrezzato con le cabine in legno", ha scritto agli abbonati, cercando di spiegare qual è la situazione e ammettendo che c'è ancora qualcosa che non va. "Le attività, ancora in corso, necessarie per l'approntamento delle strutture a servizio della stagione balneare - si legge nella nota - hanno subito alcuni ritardi nella fase della costruzione dei manufatti che, inevitabilmente, hanno causato a tutti voi clienti alcuni disagi, di cui ci scusiamo. Piuttosto che ritardare l'apertura, nei termini e nei tempi consentiti, pur se non completamente pronti, abbiamo preferito comunque consegnare la zona delle cabine in legno, malgrado, appunto, mancasse ancora qualcosa".

In seguito, la società che ha in concessione la spiaggia, ha rispettato i tempi promessi sull'installazione dello steccato sul lato del mare e sul montaggio delle passerelle. "Sono in corso di completamento, con una squadra di intervento sul posto, i lavori di sistemazione per le parti mancanti e di colorazione delle pareti interne delle cabine ove necessario, nonché la collocazione degli accessori dei bagni dove mancanti", prosegue la lettera.

L'Italo Belga precisa comunque che "la maggior parte dei rilievi a noi pervenuti, da parte della clientela, fanno riferimento ad una ricognizione della giornata di sabato 15 giugno, con le operazioni di sistemazione ancora in corso (proseguite fino a tarda sera e al mattino presto della domenica). Molti abbonati, anticipando i tempi, hanno provveduto a chiudere con proprio lucchetto le cabine, impedendo l'intervento manutentivo. In ogni caso, come già a conoscenza dei fruitori, previa apertura della porta di accesso, si sta procedendo con la pitturazione fino a esaurimento del necessario".

Ugl Palermo: "Le scuse non bastano"

A documentare il complicato inizio di estate tra le "capanne" è anche il sindacato Ugl Palermo, che ha una sezione che si occupa anche dei diritti dei consumatori e che ha effettuato un sopralluogo a Mondello. L'Ugl Palermo "ritiene inaccettabili le giustificazioni della società, lo stabilimento doveva essere già pronto con tutti i servizi base, probabilmente un’adeguata programmazione avrebbe evitato questo malessere diffuso". Il sindacato conclude: "Riteniamo opportuno che la società indennizzi adeguatamente gli abbonati per i disservizi arrecati. I lavori andavano fatti obbligatoriamente prima della consegna delle cabine, il costo dell’abbonamento è elevatissimo davvero sproporzionato alla qualità dei servizi offerti".