Buoni spesa, 3 uffici comunali verificheranno le dichiarazioni dei non iscritti all'anagrafe

Sono 309, sulle 10.101 già vagliate, le pratiche che gli uffici comunali proveranno a regolarizzare per garantire a chiunque ne abbia i requisiti l'accesso ai buoni spesa concessi coi fondi della Regione. Lo rende noto l'assessore alla Cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina, comunicando che "sono attivi tre uffici comunali per le verifiche delle istanze per i sussidi alimentari richiesti dai cittadini non iscritti all'anagrafe o che hanno presentato dichiarazioni irregolari".

"Le verifiche - prosegue - tendono anche a correggere, ove possibile, le omissioni e gli errori commessi in fase di presentazione dell'istanza, per ridurre il rischio che nei successivi controlli attivati negli ultimi mesi in collaborazione con la guardia di finanza, s'incorra nelle onerose sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci".

Ogni cittadino interessato riceverà un sms sul cellulare con l'indicazione del luogo dove andare e dell'orario previsto, per rispettare le norme anti contagio. Nel frattempo, anche questa settimana è continuata l'erogazione dei buoni spesa alle famiglie che hanno completato le procedure e che sono in regola.

"Continua con professionalità e dedizione - dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - il lavoro degli uffici e di tutto il personale dei servizi sociali coordinati dall'assessore, per dare a migliaia di famiglie la necessaria e doverosa assistenza per affrontare l'emergenza Covid. Un lavoro che contribuisce a garantire condizioni di maggiore serenità in un momento che resta di grandi difficoltà per tutti, ma che conferma che a Palermo nessuno è lasciato solo e tutti sono accompagnati a trovare soluzioni e assistenza per le proprie necessità".