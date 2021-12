Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: riparte l'erogazione del sussidio

Riattivata l'erogazione dei buoni spesa per le famiglie in situazione di disagio socio-economico anche a causa dell'emergenza Covid. Per avere il sussidio basta seguire la procedura sul sito della Protezione civile comunale. Possibile fare richiesta da oggi e fino al 31 dicembre. Le domande, per il primo mese, andranno presentate dal titolare della scheda anagrafica, capofamiglia.

Anche nei mesi a seguire - spiegano dal Comune - si potrà continuare a chiedere l'aiuto fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune dalla Regione. Intanto nei prossimi giorni sarà erogata anche la quota parte dell'ultima mensilità dei sussidi alimentari richiesti durante il precedente avviso pubblico del 22 marzo.