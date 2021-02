"Buoni falsificati per incassare 400 mila euro", condannati impiegato e direttore delle Poste

Il tribunale di Termini Imerese ha inflitto 6 anni di carcere ad Antonio Ingrassia, ex dipendente e consigliere comunale di Misilmeri, e 5 al responsabile dell'ufficio Bagheria 1. Secondo l'accusa, il primo avrebbe clonato 54 titoli per intascare il denaro e l'altro non avrebbe vigilato sul suo operato