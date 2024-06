Ha falsificato 54 buoni fruttiferi per incassare quasi 200 mila euro: condannato ex impiegato delle Poste

Buoni fruttiferi falsi, senza timbri e filigrana, copie neanche troppo perfette di titoli acquistati realmente da una decina di persone. A incassare i soldi - 183.395,60 euro relativi a 54 buoni - non erano stati però i risparmiatori (che avevano perso il loro denaro), ma un ex dipendente delle Poste e consigliere comunale di Misilmeri, Antonio Ingrassia, addetto proprio alla liquidazione dei buoni nell'ufficio postale Bagheria 1. Per lui è diventata definitiva la condanna a 6 anni di carcere, inflitta sin dal primo grado di giudizio dal tribunale di Termini Imerese, presieduto da Vittorio Alcamo.

La decisione è della sesta sezione della Cassazione, presieduta da Gaetano De Amicis, che ha anche confermato l'assoluzione di Giuseppe Faso, originario di Isnello, e all'epoca dei fatti direttore della filiale di Bagheria. L'imputato era stato anche lui condannato in primo grado a 5 anni, perché non avrebbe vigilato sull'operato di Ingrassia, ma la sentenza era stata ribaltata in appello, a marzo dell'anno scorso, perché era emerso che per i buoni fino a 20 mila euro la liquidazione veniva effettuata solo dallo sportellista, che istruiva anche le relative pratiche e aveva l'obbligo di chiedere i nulla osta. Cosa che Ingrassia non faceva.

Per la Cassazione la decisione della Corte d'Appello è corretta: i giudici hanno così dichiarato inammissibile il ricorso di Ingrassia e lo hanno condannato a versare anche 3 mila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese di giudizio della parte civile, Poste Italiane (che era contestualmente anche responsabile civile). Inammissibile anche il ricorso della Procura generale in relazione all'assoluzione di Faso.