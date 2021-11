In auto ha quasi 8 chili di cocaina, arrestato corriere della droga col reddito di cittadinanza

Quasi otto chili di cocaina sequestrati e un arresto. Si è concluso così il controllo effettuato dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su un'auto fermata nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione del capoluogo. L'operazione è stata condotta lo scorso 21 ottobre da una pattuglia del Gruppo di Termini Imerese ma è stata resa nota stamani. In manette è finito il conducente del mezzo, originario della provincia di Reggio Calabria.

L'uomo, spiegano dalle fiamme gialle, al momento del controllo era particolarmente agitato. Gli accertamenti sono poi stati estesi al veicolo. Grazie al fiuto del cane antidroga Elisir, sono stati trovati alcuni panetti di coca, per un peso complessivo di 7,7 chili, nascosti in un vano ricavato all’interno del paraurti posteriore e accessibile esclusivamente smontando un coperchio in lamiera e un attacco in plastica. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 600.000 euro.

Il conducente dell’autovettura, risultato peraltro percettore del reddito di cittadinanza, è stato condotto nel carcere Cavallacci di Termini.