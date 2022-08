I veleni al "bunkerino", pioggia di appelli ma Giovanni Paparcuri è irremovibile: "Non tornerò"

Non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi, Giovanni Paparcuri, nonostante gli appelli e le centinaia di richieste da parte di tantissimi cittadini. Aveva preannunciato domenica scorsa con un post su Facebook che avrebbe lasciato il "bunkerino", ovvero il museo dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con i quali - dopo essere sopravvissuto alla strage in cui morì un altro giudice, padre del pool antimafia, Rocco Chinnici - lavorò per diversi anni all'interno del palazzo di giustizia. "La mia decisione è irrevocabile", dice lapidario.

Tante le prese di posizione soprattutto sui social, formulate da chi teme che senza Paparcuri come guida quel museo - unico vero luogo di memoria a Palermo e che senza il suo contributo fondamentale forse non sarebbe mai nato - possa spegnersi e perdere la sua funzione essenziale. L'ex ispettore della Dia, Pippo Giordano, che lavorò durante gli anni più bui di Palermo accanto a Falcone, Borsellino, ma anche con Ninni Cassarà e Beppe Montana, ha deciso di inviare attraverso PalermoToday un accorato appello a Paparcuri perché torni al suo posto, nella sua "casa naturale", cioè il "bunkerino". Amareggiato per la scelta di Paparcuri anche il presidente dell'Ordine degli avvocati, Antonella Armetta, che ha espresso la propria solidarietà sempre attraverso Facebook.

L'Anm e la Fondazione Progetto Leglità, che gestiscono il museo, avevano inviato un comunicato per replicare alle dichiarazioni di Paparcuri, chiedendo anche loro - al di là delle polemiche, dei toni e dei modi - di ripensarci. Dai post di Paparcuri erano emersi problemi legati proprio alla gestione del "bunkerino" e tutta una serie di screzi e forse anche di equivoci che, alla lunga, lo hanno portato ad avvertire un clima di ostilità nei suoi confronti. E, purtroppo, a qualche giorno dall'annuncio, sembra che non ci sia alcuno spiraglio per fargli cambiare idea, per farlo tornare al museo.

L'appello dell'ex ispettore della Dia: "Giovanni, ripensaci"

"Mi sono rammaricato per quello che ho letto sul 'bunkerino' del tribunale di Palermo. Mi spiace tantissimo per Giovanni Paparcuri - dice in una nota Pippo Giordano - e spero che si ravveda, tornando ad essere la pietra miliare del museo. Gli studenti e gli adulti hanno bisogno di te, Giovanni (consentimi questa espressione affettuosa). Tu puoi raccontare la storia vissuta e non appresa de relato. Tu puoi magnificare la grandezza e lo spessore dei due Gentiluomini Siciliani, hai vissuto per anni accanto a loro. E proprio per i dottori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rocco Chinnici e tutti i magistrati assassinati da Cosa nostra, ripensaci. Ritorna al 'bunkerino' è casa tua".

"L'antimafia, quella vera, non è affatto morta"

Giordano però fa riferimento anche alla presa di posizione del giornalista Piero Melati che immediatamente si era schierato con Paparcuri, decidendo in segno di solidarietà di non ritirare un riconoscimento nell'ambito del premio Racalmare per il suo ultimo libro, "Paolo Borsellino per amore della verità", rimarcando come a suo avviso con questa triste vicenda sia "morta definitivamente l'antimafia". L'ex ispettore della Dia su questo punto non ci sta: "Non sono d'accordo col giornalista Melati - scrive infatti - quando afferma che 'così è morta definitivamente l'antimafia'. No, l'antimafia quella vera e non di facciata, è viva e vegeta. Lo dimostra il grande impegno civile dei tanti volontari che, con abnegazione e sacrificio, portano la legalità nelle scuole e nella società. Per non parlare di chi è deputato a combattere la mafia e lo fa in silenzio, senza scrusciu e batteria. Come facevano, appunto, Falcone e Borsellino, lontano dai riflettori. Ed è per questo che ti rinnovo l'invito, Giovanni, torna nella tua 'casa naturale'. Dai voce a Falcone, Borsellino e ai tanti martiri della violenza mafiosa".

Il presidente dell'Ordine degli avvocati: "Massima solidarietà a Paparcuri"

Amaro e solidale anche il commento di Armetta: "Non credo sia abbastanza esprimere la mia solidarietà a Giovanni Paparcuri, che ha mostrato un amore ed una dedizione senza pari ad una causa, quella della conservazione di un luogo di memoria vero della nostra terra, che viene sbandierato solo in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza delle stragi. La verità è, purtroppo, triste. L'antimafia - scrive il presidente dell'Ordine degli avvocati - è un valore di facciata, da agitare quando conviene e quasi sempre per finalità politiche o per progressioni di carriera. Dell'antimafia reale, quotidiana e portata avanti con l'esempio non può importare nulla, perché non serve a chi - nel nome dei caduti - ha costruito una carriera. Buona fortuna, dottor Paparcuri. Noi non dimentichiamo ciò che ha fatto e la disponibilità con cui ha concesso a tutti di fruirne".