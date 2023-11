Bullismo, al liceo Galilei nasce un centro di ascolto per ragazzi

Nasce un centro di ascolto per ragazzi al liceo Galilei. La struttura è stata inaugurata ieri pomeriggio da Giuseppe Pierro, direttore generale dell'Usr, l'ufficio scolastico regionale. "E' importante - ha detto Pierro durante la cerimonia - che in ogni scuola esistano spazi di ascolto come questo che abbiamo deciso di intitolare a Carolina Picchio, giovane vittima di cyberbullismo nel 2013".

Lo spazio di ascolto - già attivo - è finalizzato alla prevenzione, informazione, sostegno, consulenza e orientamento in itinere a favore degli studenti, docenti e dei genitori. Presente all'inaugurazione anche il papà di Carolina, Paolo Picchio. "Un sevizio, non uno spazio - ha sottolineato la preside del liceo Galilei, Chiara Di Prima - che costituisce un qualificato supporto agli studenti nella gestione delle criticità relazionali e delle problematiche tipiche dell’età adolescenziale".

Carolina Picchio morì suicida, a 14 anni, nel gennaio del 2013 dopo la diffusione sul web di un video a sfondo sessuale: è vittima riconosciuta di cyberbullismo. La sua è diventata una storia simbolo. Carolina si tolse la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione a Novara una notte di quasi undici anni fa. C’era un filmato a sfondo sessuale su internet in cui lei era la protagonista ma fino a quella sera non sapeva nemmeno che esistesse.