Strade della seconda circoscrizione al buio, Federico: "Verso la riaccensione dei punti luce in diverse zone"

Verso la riaccensione dei punti luce in diverse zone del territorio della seconda circoscrizione. E' quanto assicura il presidente del parlamentino di quartiere, Giuseppe Federico, dopo un incontro che si è tenuto oggi nela sede dell'Amg Energia.

"Durante l'incontro con il presidente Francesco Scoma e all’ingegnere Fabrizio Averna - scrive in una nota Federico - abbiamo passato in rassegna gli interventi in corso e quelli previsti. Ad esempio nel cortile Zarcone nei prossimi giorni sarà riattivata l'illuminazione; mentre il ripristino dell'impianto ora scollegato consentirà la riaccensione in via Armando Diaz e nelle vie Federico Ferrari Orsi e Funaioli. Inoltre è in corso di complemento il ripristino dell'illuminazione in via Messina Marine nel tratto del ponte sul fiume Oreto".

Federico ha chiesto ad Amg "d'intervenire su via Pecori Giraldi, in piazza Achille Grandi e in corso dei Mille nei pressi delle vie Laudicina e Messina Montagne. Ho avuto rassicurazione che nella scuola elementare Alagna si sta programmando un intervento per ripristinare i termosifoni. Attendiamo a fine mese anche i lavori da parte del Coime per il passaggio dei cavi che permetterà l’accensione di oltre 120 pali di illuminazione spenti da 7 anni nel quadrilatero del quartiere Romagnolo".