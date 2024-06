Budget di salute, via alla concertazione dei piani terapeutici individuali

Primi passi concreti verso la definizione dei piani terapeutici individuali nell'ambito del "budget di salute" in provincia di Palermo. "Confcooperative e Legacoop, organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo e delle imprese sociali - si legge in una nota - esprimono soddisfazione per l'intenso lavoro di concertazione avviato tra le organizzazioni, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e il dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Palermo, coordinato dal direttore Maurizio Montalbano con il supporto della dottoressa Chiara Majorana e del dottor Fabrizio Faja".

Il tema è cruciale per la gestione delle politiche socio-sanitarie del territorio in termini di servizi da assicurare agli utenti, di costi di gestione delle imprese e di livelli occupazionali da garantire. Per i diversi e delicati aspetti in campo una valida concertazione diventa condizione obbligatoria. Le premesse sembrano esserci.

"In un clima di concertazione efficace ed efficiente, volto in primis al benessere degli utenti, alla salvaguardia dei livelli retributivi dei lavoratori coinvolti e al giusto riconoscimento dei costi di gestione alle imprese sociali - commenta il presidente di Confcooperative Sicilia, sede territoriale di Palermo, Cesare Arangio - le parti sociali e datoriali hanno apportato il loro contributo al fine di supportare il dipartimento in questo percorso non sempre facile lineare. Auspichiamo che questo sia l’inizio di una proficua e duratura collaborazione".