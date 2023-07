Buche in via Crociferi, chiuso un tratto di 80 metri: "A rischio crollo l'intera strada"

Un'altra strada chiusa a causa del cedimento dell'asfalto. Dopo via Cappuccini, è il turno di via Crociferi, alla Noce. Il sindaco Roberto Lagalla, con un'ordinanza, ha disposto il divieto di un tratto di circa 80 metri in condizioni precarie che rischia di sprofondare da un momento all'altro.

E' quanto si rileva dalla relazione del tecnico di reperibilità Fabio Sparacio e del capo area dei Lavori pubblici del Comune Dario Di Gangi, che dopo un sopralluogo effettuato anche coi vigili del fuoco hanno chiesto e ottenuto dal sindaco la chiusura della strada. "L'avvallamento stradale comporta un pericolo alla viabilità veicolare in quanto, nel tratto di via Crociferi tra il civico 63 ed il civico 21, può generare il crollo dell'intera pavimentazione stradale", scrivono il tecnico e il capo area comunale. Per questo motivo, aggiungono, "è necessario ed urgente eseguire le opere di protezione nonché le verifiche puntuali di tutte le strutture aggettanti su pubblica via". In altre parole, oltre a mettere in sicurezza la strada, bisogna anche controllare che le palazzine non siano in pericolo.

Lagalla ha così vietato ad auto e moto il passaggio di via Crociferi dal civico 21, intersezione cortile Bonura, al civico 73. E inoltre ha istituito il doppio senso di marcia dal civico 21 alla via Noce e dal civico 73 alla via Pietro Geremia.