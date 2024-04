A istituirli un'ordinanza dell'ufficio Traffico e Mobilità ordinariadel Comune che sarà valida dal 29 aprile al 4 maggio e comunque sino al completamento dei lavori. La chiusura al transito veicolare è prevista soltanto della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori. Contemporaneamente sullo stesso tratto scatterà l'istituzione del senso unico alternato nel tratto non impegnato dai lavori. I lavori rientrano nell’Ambito 1 (Arenella-Vergine Maria-Pallavicino-Tommaso Natale-Sferracavallo-Partanna-Mondello) dell'Accordo quadro quadriennale per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi e aree pubbliche. Maggiori informazioni nell' ordinanza completa .

Carreggiata ridotta e divieto di sosta su entrambi i lati. Sono i provvedimenti che riguarderanno via Castelforte, nel tratto da piazza Castelforte e via Antigone, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale.

Buche in via Castelforte, al via i lavori: divieti e strada ristretta per 6 giorni