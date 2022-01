Nicolao: "Troppe le buche in via Candelai, si ripari o si chiuda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono trascorse settimane, anzi mesi, dall'ultima richiesta rivolta al servizio a rete del Comune e alla Rap - denuncia Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - ma purtroppo le tantissime buche in via Candelai sono sempre in aumento e più pericolose, in una strada priva di marciapiede e che si collega con l'area pedonale di via Maqueda".

"La prima circoscrizione è davvero disarmata davanti a vicende come queste tutti gli atti propedeutici finalizzati al rifacimento dell'asfalto o alla copertura delle buche sono stati trasmessi, ma senza esito una situazione affrontata anche con città storica competente per territorio ma anche da li allargano le braccia. I residenti sono esasperati e i conducenti di ciclomotori e bici rischiano la caduta giornalmente, insomma una situazione non più rinviabile ecco il motivo per la quale ho chiesto - conclude Nicolao - di asfaltare la strada o di chiuderla al transito veicolare lasciando qualche scorcio sicuro per i pedoni".