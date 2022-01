Zona Tribunale, via Salesio Balsano disseminata di buche: "A rischio l'incolumità delle persone"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A pochi metri dal Tribunalen in via Salesio Balsano, ci sono buche che sono delle vere e proprie voragini. Il pericolo per motociclisti, conducenti di auto, bus, velocipedi e monopattini è imminente". Così il presidente nazionale del Movimento dei Diritti, Fabrizio Sanfilippo, che ha documentato tutto con foto e video.

"Da come si può evincere a rischio c'è l'incolumità di tutte le persone che transitano su via Balsano. Una strada che la sera è poco illuminata: a farsi seriamente male ci vuole poco. La strada è transitata da auto delle forze dell'ordine, che si recano presso il tribunale, e soprattutto da genitori che portano i propri figli in una scuola antistante alla via Balsano. Speriamo che le autorità preposte possano presto adoperarsi per rimettere a posto l'asfalto".