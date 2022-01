Buche in via Balsano, il presidente del Movimento dei Diritti: "Asfalto ripristinato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nemmeno 24 ore dopo la segnalazione del presidente nazionale del Movimento dei Diritti, Fabrizio Sanfilippo, sulle condizioni di degrado in cui versava l'asfalto in via Balsamo, il Comune si è attivato per coprire le buche, mettere in sicurezza la strada e salvaguardare l'incolumità dei passanti. Sanfilippo: "Ringrazio personalmente il Comune per il tempestivo intervento".