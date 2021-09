VIDEO | Topi e buche all'Albergheria, due donne cadono e si feriscono: residenti bloccano la strada per protesta

A due mesi di distanza, siamo tornati in via Trappetazzo e in via Rosselli dove, a causa del cedimento di una parte della rete fognaria, gli abitanti vivono in condizioni di forte disagio, tra strade dissestate e liquami. La situazione da quel 21 giugno, però, è addirittura peggiorata. Un'anziana signora ha subito un intervento dopo una caduta, un'altra ha due grossi lividi intorno agli occhi