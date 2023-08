Strade dissestate, assegnati i lavori per sei circoscrizioni su otto: "Si parte nel 2024"

Ancora pochi mesi e le strade disastrate di Palermo potrebbero essere soltanto un ricordo. Sono stati infatti appaltati i lavori per vie e marciapiedi di sei circoscrizioni su otto. La spesa totale prevista dall'amministrazione comunale è di 32,5 milioni per un accordo quadro di durata quadriennale. "Sei degli otto lotti saranno affidati a breve", ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando ieri durante la conferenza stampa in cui il sindaco Roberto Lagalla ha fatto un bilancio dei primi dodici mesi della sua Giunta. "I contratti saranno firmati comunque entro dicembre e le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi e strade potranno partire a gennaio. Abbiamo recuperato in pochi mesi una procedura che era bloccata. L'accordo quadro poteva essere chiuso nel 2020", ha aggiunto Orlando.

Il primo lotto (1,9 milioni) è stato aggiudicato alla Vin.To srl con un ribasso dell'11%. Le zone interessate sono quelle della prima circoscrizione (Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale, Monte di Pietà). Il secondo lotto (2,5 milioni), relativo alle zone Oreto-Stazione (parte), Brancaccio, Ciaculli, Settecannoli, è stato affidato alla cooperativa Edil S.e.p. (ribasso del 10%). L'Almeida srl Costruzioni si occuperà del terzo lotto del valore di 2,9 milioni (ribasso del 15%). Il territorio è quello della terza circoscrizione: Oreto-Stazione (parte) - Villagrazia, Falsomiele. Il sesto lotto, del valore di poco più di 5 milioni è andato alla Isaps srl che ha offerto un ribasso del 7,7%. Gli interventi verranno effettuati nella sesta circoscrizione (Cruillas, Cep, Resuttana, San Lorenzo). Assegnato anche il settimo lotto (Arenella, Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna, Mondello) del valore di 5,6 milioni all'impresa Valori Scarl Consorzio Stabile (ribasso 15,8%). L'ottavo lotto (7 milioni) è stato aggiudicato alla LB Facility (ribasso del 18,4%). Si opererà sulle zone Politeama, Libertà, Montepellegrino, Malaspina, Palagonia.

Le gare per la quarta (Cuba, Villaggio Santa Rosalia, Altarello, Mezzomonreale e Boccadifalco) e la quinta circoscrizione (Borgo Nuovo, Uditore, Passo di Rigano, Noce, Zisa) non sono andate a buon fine per assenza di offerte e verranno riproposte nelle prossime settimane.

"L'aggiudicazione delle gare per il rifacimento di strade e marciapiedi a Palermo è un altro passo verso il ritorno alla normalità: grazie all'amministrazione e all'assessore Totò Orlando si potrà ricominciare a rifare strade e marciapiedi che da troppo tempo attendono interventi programmati e continuativi, recuperando un ritardo inaccettabile", dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.

"L’aggiudicazione delle gare per il rifacimento di strade e marciapiedi a Palermo è una notizia importante perché ripristina le condizioni di mercato e concorrenza – afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi -. Sono particolarmente contento che alla gara abbiano partecipato anche le imprese del nostro sistema Ance e che una sia risultata vincitrice di un lotto. Più in generale – continua Miconi - per noi e per la città si tratta di un risultato che segna il primo passo verso l’apertura ai privati qualificati di questo tipo di servizi".