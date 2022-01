Strade piene di buche, Fasola (Ugl): "Palermo è un colabrodo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Come preannunciato il nostro sindacato ha iniziato un’azione di ricognizione a Palermo per rilevare tutte le buche presenti e che non hanno trovato adeguata soluzione al fine di prevenire incidenti talvolta anche mortali, lo faremo pubblicando volta per volta i pericoli per i cittadini con foto e segnalando al Comune di intervenire ”. Lo dichiara Franco Fasola, Segretario responsabile territoriale dell’Ugl di Palermo.

“I rischi stradali - spiega Fasola - sono in aumento esponenziale a causa di strade e marciapiedi ridotti un colabrodo, il Comune preferisce instaurare numerosi contenziosi con i cittadini per risarcimento danni che intervenire a riparare le buche è davvero paradossale e inaccettabile che un’amministrazione funzioni così male, l’assessore al ramo Giusto Catania ci chiediamo adesso come intenderà intervenire, attendiamo fatti non dichiarazioni di intenti ”.