Inizia la guerra alle buche: si rifanno le strade, via ai lavori da Ernesto Basile a corso Calatafimi

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di manutenzione sulla rete stradale della quarta circoscrizione, nell'ambito del primo contratto attuativo dell’Accordo quadro per l’affidamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo. A renderlo noto è l'assessorato ai Lavori pubblici.

Gli interventi riguarderanno via Ernesto Basile (direzione mare e direzione monte), via Brasa, viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania (primo tratto da via Pitrè a corso Calatafimi e secondo tratto da corso Calatafimi alla rotonda di via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla Rocca a Porta Nuova, direzione mare.

Dal Comune fanno sapere: "Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati individuati in seguito al monitoraggio realizzato dagli uffici tecnici già programmati ed in fase di affidamento, che si estenderanno al territorio delle altre circoscrizioni".