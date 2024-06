Strade piene di buche: via ai lavori in un tratto del Foro Italico, via Calderai, via Castrofilippo e via Lincoln

Oltre un mese di lavoro per rifare l'asfalto in un tratto del Foro Italico, in via Calderai, via Castrofilippo e via Lincoln. Si tratta di strade devastate dalle buche, che adesso saranno sistemate dal Comune. Si comincia lunedì dal Foro Italico: gli operai saranno all'opera nel tratto che va dall'uscita di Porta Felice al Palchetto della Musica, dopodiché la manutenzione stradale proseguirà in via Calderai, via Castrofilippo e via Lincoln.

Gli interventi, che rientrano nell'accordo quadro stipulato dal Comune con i privati, sono coordinati dall'assessorato dei Lavori pubblici. Un'ordinanza dell'ufficio Mobilità regola la viabilità nei tratti via via interessati dai lavori. Via Lincoln, dove i lavori dureranno 20 giorni, sarà chiusa al transito veicolare di mezza carreggiata per volta per minimizzare l'impatto sul traffico.

Intanto sono in via di ultimazione gli interventi di manutenzione stradale in piazza Diodoro Siculo, via Montepellegrino e via Castelforte. Mentre una squadra di operai sta tappando le buche presenti in via Messina Marine.

Con un'altra ordinanza, l'ufficio Mobilità ha prorogato fino al prossimo 15 luglio le limitazioni al traffico per le auto e i pedoni in via Bergamo e in via Oreto, dove e-Distribuzione dovrà effettuare degli scavi per la posa di cavi in sottotraccia. Il provvedimento prevede la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, per tutto il giorno; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e la contestuale creazione, in corrispondenza del perimetro del cantiere, di apposito percorso pedonale protetto.