Anno nuovo, strade nuove: sì ai lavori in via Libertà e sull'asse porto-autostrada

Anno nuovo, strade nuove. Nell'ultima seduta del 2023, la Giunta ha approvato tre delibere che avvicinano gli interventi in via Libertà, nell'asse di collegamento porto-autostrada, ovvero da via Crispi fino allo svincolo di via Belgio e, infine, in viale Regione Siciliana per la sistemazione dei guardrail danneggiati dagli incidenti.

Gli assessori hanno detto sì al progetto esecutivo da 932 mila euro che prevede il rifacimento del manto stradale in via Libertà nel tratto che va da piazza Vittorio Veneto fino a piazza Croci. Vale invece oltre un milione e 700 mila euro il piano per i lavori di manutenzione straordinaria dell'asse porto-autostrada. Il tragitto è più o meno il seguente: via Francesco Crispi, via Piano dell’Ucciardone, via Giachery, via Montepellegrino, via Isaac Rabin, largo Sellerio, via Martin Luther King, piazza Nelson Mandela, piazza Leoni, viale del Fante, via Cassarà, piazza Giovanni Paolo II, via De Gasperi, via Ausonia, viale Praga e via Belgio. Ammonta infine a 200 mila euro il progetto che prevede il ripristino delle barriere sulla circonvallazione.

Adesso le gare dovranno essere affidate a imprese private. Il primo intervento a partire dovrebbe essere quello che riguarda via Libertà.