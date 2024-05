Guerra alle buche, via ai cantieri in corso Calatafimi e piazza Indipendenza: "Si lavorerà di notte"

Continua la guerra alle buche stradali nella quarta circoscrizione. In questa nuova fase i lavori verranno realizzati prevalentemente nelle ore notturne e coinvolgeranno corso Calatafimi, piazza Indipendenza e via Re Ruggero. In particolare la via Re Ruggero sarà inibita al traffico per qualche ora e sarà dato un percorso alternativo agli automobilisti.

Dal Comune fanno sapere: "I lavori prevedono la realizzazione di circoscritti interventi di manutenzione straordinaria (scarifica e posa a caldo dell'asfalto) su aree stradali individuate in seguito al monitoraggio realizzato dagli uffici tecnici. Gli interventi di manutenzione sulla rete stradale della quarta circoscrizione previsti nel primo contratto attuativo dell’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo".

Le operazioni di manutenzione straordinaria - inaugurate un paio di settimane fa - si estenderanno al territorio delle altre circoscrizioni.