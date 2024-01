Sos da Arenella e Vergine Maria: "Buche pericolose dopo il passaggio di cavi elettrici"

"Nei mesi scorsi, i due quartieri di Arenella e Vergine Maria, sono stati interessati da alcuni lavori per permettere il passaggio di cavi elettrici, ma le opere di ripristino del manto stradale, che sono a carico delle aziende che effettuano i lavori, hanno lasciato a desiderare come dimostra la presenza di buche e avvallamenti. Da tempo chiediamo il ripristino delle normali condizioni della sede stradale”. Ad affermarlo è il responsabile Cisl della settima circoscrizione Giovan Battista Lo Iacono. “Queste buche sono pericolosissime - prosegue -, oltre ai gravi disagi che vivono costantemente i cittadini residenti di Vergine Maria e dell’Arenella, rappresentano un potenziale pericolo anche per tutti gli automobilisti in transito, soprattutto nelle giornate di pioggia, quando l’acqua nasconde i pericoli e le trasforma in vere e proprie trappole. Occorre un programma a breve termine in tutte le strade delle due borgate che ormai sono dei veri e propri colabrodo”.