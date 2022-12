Il Buccheri La Ferla si trasforma in un piccolo villaggio di Babbo Natale: "Così vogliamo portare speranza"

All’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli arriva il Natale carico di luminarie. La struttura si veste a festa e brilla di tante luci scintillanti. "Per i pazienti e per gli operatori è un modo semplice e concreto per sentirsi a casa e poter vivere il significato ed il clima del Santo Natale - dicono dall'ospedale -. Un messaggio di speranza e di rinascita che nasce in un luogo segnato dal dolore e dalla sofferenza. Un incoraggiamento che viene lanciato in un periodo in cui le difficoltà economiche, la guerra, il continuo aumento dei prezzi, colpiscono il mondo e ciascuno di noi".

Dal primo dicembre con una cerimonia suggestiva e di condivisione è stato accesso nei viali del nosocomio di via Messina Marine l'albero di Natale alto oltre 7 metri e il presepe che hanno trasformato l'ambiente in un piccolo villaggio di Babbo Natale. "Questa iniziativa che infonde calore nei cuori è stata concepita - dichiara fra Gianmarco, il superiore dell'Ospedale e promotore dell'iniziativa - per i nostri pazienti, i loro parenti, i nostri amici e per quelle persone che entreranno e verranno in ospedale affinché l'albero di Natale possa ispirare e portare speranza nonostante i propri sentimenti e pensieri. Spero e prego per quelle persone che hanno affidato a questo albero i loro desideri e auguri che vengano esauditi, per trovare pace e ricevere benedizioni". Ogni giorno, fino al 6 gennaio 2023 è possibile venire a visitare i viali dell'ospedale dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Si potrà entrare pochi alla volta dotati di mascherina FFP2.