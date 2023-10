Obesità: al Buccheri effettuato l'"endosleeve", intervento di riduzione dello stomaco

Sta bene il paziente che qualche giorno fa - nell'unità operativa complessa di Chirurgia del Buccheri la Ferla - è stato sottoposto con successo ad una tecnica all’avanguardia mini invasiva che ultimamente sta sempre più prendendo piede nel mondo della bariatrica: la gastroplastica endoscopica comunemente detta “endosleeve”. Il Buccheri è considerato un centro di eccellenza riconosciuto dalla Società italiana di chirurgia bariatrica (Sicob) diretto da Cosimo Callari.

"Si tratta di una procedura – spiega lo specialista che ha effettuato l’intervento, il dottor Antonino Granata responsabile dell’unità operativa di endoscopia interventistica dell’Ospedale - che riduce le dimensioni dello stomaco di due terzi per aiutare le persone che vivono con l'obesità a perdere peso. Le ultime evidenze scientifiche dimostrano che la gastroplastica endoscopica (Esg) è sicura sia a breve che a lungo termine e, se combinata con i cambiamenti dello stile di vita, costituisce un’ottima strategia terapeutica nelle persone con un Bmi (Indice di Massa Corporea) superiore a 30, che non hanno perso peso con la sola modifica dello stile di vita e che non sono candidabili o non desiderano sottoporsi a chirurgia bariatrica".

La procedura, considerata minimamente invasiva, richiede all’incirca 90 minuti per essere completata e i pazienti di solito possono tornare a casa dopo 2 giorni. "Lo stomaco non viene tagliato o rimosso e la procedura - aggiunge Cosimo Callari - può essere reversibile. Viene effettuata in anestesia generale con l’intervento di un endoscopista esperto che, con l’ausilio di una suturatrice endoscopica, che piega e cuce le pareti dello stomaco per ridurne le dimensioni, creando un manicotto simile a un tubo. L'obiettivo è quello di ridurre il volume dello stomaco e quindi limitare la quantità di cibo che può essere mangiato in una volta e far sentire presto più pieni. Al Buccheri La Ferla abbiamo creato un team multidisciplinare per la gestione ottimale dei pazienti bariatrici: chirurghi, endoscopisti, nutrizionisti e psicologi. La sinergia fra la chirurgia e l’endoscopia è molto importante sia per curare l’obesità sia per gestire le complicanze (rare) della chirurgia bariatrica".