Una cena di beneficenza a favore del centro Olallo: "Così aiutiamo i senzatetto della città"

Venerdì alle 20, nello Stand Florio, in via Messina Marine, si terrà una serata di beneficenza organizzata dalla sezione locale dell’Afmal (Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. Il ricavato sarà devoluto al Centro di Accoglienza “Beato Padre Olallo”. Parteciperanno il presidente nazionale Afmal, fra Gerardo D’Auria e il Superiore Provinciale, fra Luigi Gagliordotto.

Dal 2009, l’Afmal di Palermo ha realizzato in una zona vicino all’ospedale un servizio docce per i senza tetto della città, aperto il mercoledì pomeriggio. Le persone che ne usufruiscono possono mangiare e bere qualcosa di caldo, indossare indumenti puliti che contribuiscono a far riacquistare dignità a chi si trova in una situazione di disagio. Inoltre, è attivo un servizio di banco alimentare che fornisce generi di prima necessità a circa a 130 famiglie bisognose.

Dal 7 marzo 2016 è stato aperto Centro di Accoglienza notturno. Ogni sera vengono accolti quindici senza tetto, senza discriminazioni razziali, culturali e religiose nel rispetto del carisma di San Giovanni di Dio (Fondatore dell’Ordine dei Fatebenefratelli). Il progetto mira ad offrire un rifugio temporaneo a chi vive in strada, proponendo un ambiente familiare e accogliente. Completa l’attività benefica il servizio degli “Angeli di San Giovanni di Dio” che prevede la distribuzione della cena ai senza tetto che vivono in strada nei pressi della Stazione Centrale.

“Il Centro si mantiene esclusivamente con contributi provenienti da privati e con il servizio svolto dai volontari che con il loro impegno e la loro vicinanza contribuiscono ad aiutare le persone in difficoltà - dichiara Fra Gianmarco Languez, presidente della sezione locale Afmal di Palermo e promotore dell’iniziativa. Il Centro ci consente di stare accanto agli ultimi, ai senza fissa dimora. E’ una piaga che si allarga sempre più. Molti dei nostri ospiti si sono trovati in questa situazione a causa della perdita di lavoro, della famiglia, della mancanza di casa. Abbiamo bisogno di tutti. Venite a visitare il Centro. E’ importante toccare con mano la moltitudine di bisogni che hanno i nostri fratelli bisognosi. Per chi ne presenta la necessità offriamo anche le cure mediche gratuite. La nostra realtà vive esclusivamente con fondi provenienti da privati con i quali si cerca di far fronte ai bisogni dei fratelli più fragili, ogni giorno sempre più numerosi. Il nostro impegno è quello di favorire la partecipazione di un obiettivo costante del nostro vivere”.