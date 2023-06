Il contratto con la Rap è scaduto, vigili in viale del Fante da 48 ore per una buca stradale

Se per ogni buca stradale da riparare in città servisse una pattuglia per presidiarla, non basterebbero tutti i vigili di Palermo. E’ ciò che succede da 48 ore in viale del Fante, nel tratto compreso tra lo stadio delle palme e il teatro di Verdura, dove da due giorni si trova un mezzo della polizia municipale inviata dal Comando per segnalare agli automobilisti la presenza di una voragine ed evitare incidente. Il Comune ha pubblicato a fine marzo un bando per affidare ai privati il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ma, sino a quando non sarà conclusa la procedura, la Rap non interverrà più vista l’assenza di un contratto.

La telenovela sulla manutenzione delle strade palermitane si trascina dal 2020, anno in cui la Giunta Orlando ha tolto questo compito dal contratto stipulato con la Rap. Da quel momento in poi il servizio è rimasto scoperto e si è andati avanti con una serie di ordinanze per affidare alla società partecipata il monitoraggio e il pronto intervento per il ripristino delle buche. Recentemente è arrivato lo stop alla proroga dell’ordinanza, con l’assessore alle Opere pubbliche Totò Orlando che ha già firmato una determinazione "ponte" - con uno stanziamento di 100 mila euro già erogati - per affidare alla Rap gli interventi urgenti fino a quando non verranno definite le otto gare bandite.

In questo periodo di vacatio sulla copertura del servizio, il Comune corre ai ripari come può. Il caso di viale del Fante, per quanto emblematico, è solo l’ultima di una lunga serie. Nei giorni scorsi infatti diverse pattuglie della polizia municipale sono state impiegate in questo particolare "servizio", riuscendo in alcuni casi a liberarsi dopo mezza giornata poiché. La riparazione di quella buca era di competenza dell’Amap, la società che gestisce la rete idrica, proprio perché il problema riguardava le tubature dell’impianto fognario o altro collegato con la distribuzione dell'acqua in città.

Informato dell’accaduto l’assessore Totò Orlando, al fianco dell’ingegnere comunale Dario Di Gangi, hanno acquisito le prime informazioni per verificare la circostanza e hanno inviato sul posto un tecnico del Comune per analizzare il problema e tamponare la buca con un po’ di bitume. Fino ad allora i vigili dovranno restare lì, al centro della carreggiata, per evitare che qualche motociclista ci finisca dentro ma anche per gestire il traffico e le code che, nelle ore di punta, arrivano sino a Villa Niscemi. L'assessore alle Opere pubbliche ha annunciato l'intenzione di organizzare quanto prima una conferenza stampa sul tema.