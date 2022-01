Pericolosa buca stradale in via Generale Di Maria

Voglio segnalare una pericolosa buca in via Generale Di Maria, all'altezza di via Domenico Costantino. L'asfalto è rimasto danneggiato dopo un intervento fatto da Amg gas per la riparazione di una fuga registrata a fine settembre 2021 (foto allegata). Da allora la strada si è deteriorata ulteriormente diventando oggi una vera e propria insidia per auto e scooter. Non ricordo l'ultima volta in cui è stato fatto un intervento di manutenzione "seria" in questa via, che anzi prima era a doppio senso.