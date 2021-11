Corso Pisani, si apre una buca in mezzo alla strada

Si apre una buca nell'asfalto di corso Pisani. E' successo questa mattina davanti al castelletto del Principe Aci a Palermo. Ad accorgersene alcuni automobilisti e residenti che hanno chiamato la polizia municipale segnalando il cedimento parziale della strada a doppia corsia che collega piazza Indipendenza e via Agostino Catalano.

I primi a presidiare la strada sono stati gli agenti delle volanti di polizia che hanno impedito il passaggio di altri mezzi per non correre rischi. Per oltre due ore, infatti, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi in attesa dell'arrivo dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco per eseguire un sopralluogo e chiarire l'origine del problema.