"Bright to you": uniti e vicini ai pazienti siciliani con epatocarcinoma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel 2020, il numero di decessi per tumore in Sicilia è stato 12.700; la terza causa di queste morti è il tumore al fegato che conta quasi per l'8% del totale. Il gruppo di ricerca sulle malattie croniche del fegato e sui tumori primitivi del fegato dell'Università di Palermo è uno dei più riconosciuti e attivi in Italia Promossa da Roche e dalla Associazione di Pazienti EpaC Onlus a Palazzo Chiaramonte - Steri è stata organizzata una tavola rotonda dedicata al tumore al fegato e alle nuove cure. Oggi, grazie ai progressi scientifici e alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche, la prognosi della patologia è in miglioramento, ma questo si accompagna ad una maggiore complessità della sua gestione, che pone alcune sfide sia dal punto di vista clinico che organizzativo.

La presa in carico del paziente con epatocarcinoma, infatti, deve essere guidata da un team multidisciplinare, composto da epatologi, chirurghi, oncologi e radiologi interventisti e altri specialisti che, lavorando in sinergia fin dal momento della diagnosi, possa individuare il miglior trattamento possibile per il paziente e indirizzarlo verso strutture di eccellenza e ad alta specializzazione, con la garanzia di accesso ai migliori percorsi di diagnosi e cura. Il team definisce il trattamento personalizzato sul paziente, in base alle patologie esistenti o pregresse, alle condizioni e alla morfologia del fegato e del tumore, alle comorbidità, alle riserve funzionali epatiche, alla rapidità di crescita dalla diagnosi, con il supporto di Linee Guida e percorsi regionali dedicati per velocizzare la corretta presa in carico del paziente. Un moderno progetto di rete assistenziale, come quello proposto dai ricercatori del gruppo della Gastroenterologia dell'Università di Palermo e dell'Azienda Policlinico di Palermo tra cui i Professori Antonio Craxì, Calogero Cammà e Vito Di Marco.

La Rete ha come obiettivo quello di permettere di applicare le migliori evidenze cliniche ed organizzative disponibili al processo decisionale, offrire un adeguato livello delle cure che sia aderente alla richiesta di salute della popolazione e alle correnti conoscenze professionali, e permettere al Sistema Sanitario Regionale di misurare la qualità degli esiti di salute e fare un’analisi di costo-efficacia del programma sanitario pianificato. La rete, inoltre, si pone l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini siciliani di poter essere presi in carico dagli ospedali più vicini a loro, senza dover compiere lunghi tragitti per recarsi in grandi centri o addirittura fuori regione, e ricevere il supporto di una rete composta da centri di riferimento a livello nazionale nei quali sono anche presenti studi clinici con nuove molecole; la ricerca è difatti uno dei pilastri della rete siciliana.

Alla presenza del magnifico rettore Massimo Midiri hanno tra gli altri partecipato Antonio Craxì, Direttore dell’UOC di Gastroenterologia dell'Azienda Policlinico P. Giaccone; Alessandro Caltagirone, Commissario Straordinario del Policlinico P. Giaccone; Maurizio Russello Responsabile U.O.D. Epatologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania; Calogero Cammà, Professore Ordinario di Gastroenterologia e Direttore Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università di Palermo; Salvatore Gruttadauria, Direttore del Dipartimento Cura e Studio Patologie Addominali IRCCS-ISMETT UPMC; Francesco Verderame, Direttore UOC di Oncologia Medica Azienda Ospedaliera "Villa Sofia Cervello" Palermo; Fabio Cartabellotta, Direttore UO di Medicina Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Palermo. Le interviste ai professori Calogero Cammà e Vito Di Marco a questo link: https://medlifetv.it/index.php/2022/07/05/bright-to-you-uniti-e-vicini-ai-pazienti-con-epatocarcinoma/