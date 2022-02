Ponte Corleone, la proposta dell'Ugl: "Intervenga l'esercito per realizzare le bretelle laterali"

L'Ugl chiama in campo il Genio pontiere dell’esercito per realizzare il braccio laterale del Ponte Corleone, lungo circa 70 metri. Secondo Franco Fasola, segretario responsabile del sindacato di Palermo sarebbe questo il modo per risolvere le gravi criticità alla viabilità che interessano quel tratto della città, dove da ieri la situazione è ulteriormente precipitata a causa della chiusura della bretella di via Villagrazia.

“Il coinvolgimento dell’esercito - dichiara Fasola - ridurrebbe positivamente i tempi di realizzazione e cosa più importante eliminerebbe le frustrazioni degli automobilisti costretti a passare ore nei veicoli per entrare ed uscire dalla città. Il nostro è un appello al buon senso”. In direzione Trapani i punti di appoggio già esisterebbero. "Sono stati realizzati - spiega ancora il segretario dell'Ugl di Palermo - dalla ditta che aveva iniziato i lavori, precedentemente appaltati. La realizzazione della bretella laterale, come già fatto in via Autonomia Siciliana, consentirebbe - conclude Fasola - lo smaltimento del traffico veicolare nelle due direzioni verso Catania e verso Trapani, alleggerendo in tratto centrale su cui potere eseguire le opere di consolidamento".

Da ieri è in vigore l'ordinanza che impedisce ai veicoli di immettersi nella carreggiata centrale del ponte, in direzione Trapani, dalla corsia laterale di viale Regione (che diventa a doppio senso). La chiusura è dettata da motivi di sicurezza ed è stata richiesta dal Servizio Infrastrutture.